Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танцев со звездами", показал свою тренировку в спортзале

На фото Влад Яма позирует в кроссовках и майке, а еще в штанах. Красавчик в этот раз был в качалке и решил подтянуть свой бицепс, подтягиваясь на турнике. Кадр получился мотивирующим, а еще на нем можно оценить подтяянутое тело Ямы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не могли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Какая сила".

Ранее мы сообщали, что известный украинский хореограф Влад Яма показал совместное фото с отцом.

На фото Влад Яма позирует в пиджаке и рубашке, а на ухе у него микрофон. Хореограф обнимал своего отца, который тоже был в пиджаке и рубашке. Пара стояла на съемочной площадке, улыбаясь на камеру. На втором фото Влад уже показывает своего сына, который сидит у него на плечах и смотрит вверх. Яма улыбался на камеру, а на фоне можно увидеть элитный автомобиль.

Сообщалось, что украинский хореограф, судья известных талант-шоу Влад Яма поздравил Киев с днем рождения.

Многие артисты и знаменитости уже поздравили Киев и его жителей, к пожеланиям также присоединился хореограф Влад Яма.

На своей странице в Инстаграм он разметил снимок в весьма неожиданном и эффектном образе Белобога.

Напомним, Влад Яма блеснул накаченным телом в спортзале, мотивирующие кадры

А еще Politeka писала, что Влад Яма показал семейную идиллию с женой и сыном

Также Politeka сообщала, что счастливый Влад Яма показал голый торс и позволил себе радость



