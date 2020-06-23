Красотка показала, как выглядит без оружия

Известная украинская биатлонистка Юлия Журавок показала, как проводит лето

На фото Журавок показывает себя в купальнике, позируя на краю яхты. Девушка собрала волосы в хвост, а образ дополнила стильными очками. Юлия отвернулась от камеры, но демонстрировала не только идеальную фигуру, но и длинные ноги, которые ей достались от природы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Идеально".

Ранее мы сообщали, что национальный олимпийский комитет огласил имя лучшей спортсменки Украины в декабре.

Как сообщает официальный сайт организации, высокого признания по итогам месяца была удостоена биатлонистка Юлия Джима.

Украинская биатлониста была признана лучшей спортсменкой благодаря великолепному выступлению на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, где в индивидуальной гонке завоевала золотую медаль.

Сообщалось, что украинские биатлонисты взяли золотые медали в смешанной эстафете Открытого кубка Европы по биатлону, который проходит в Риднау (Италия).

Золото Кубка IBU в смешанной эстафете получили Юлия Журавок, Надежда Белкина, Андрей Доценко, Артем Прима.

Напомним, красотка из сборной Украины Юлия Журавок восхитила видом в мини-платье

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