Известная украинская биатлонистка Юлия Журавок показала, как выглядит без зимнего костюма
На первом фото красавица позирует на балконе в синем коротеньком платье. Юлия показала себя без обуви и не стеснялась демонстрировать свои прекрасные длинные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На еще одной фотографии Журавок уже показывает себя в полупрозрачном платье, улыбаясь на камеру. Образ девушка дополнила распущенными волосами и скромным макияжем.
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На последнем снимке Юлия сидела на камне в зеленом купальнике. Красотка улыбалась на камеру, а образ дополнила очками. На фото можно легко оценить подтянутые формы спортсменки, которая не стеснялась их показать.
Сообщалось, что фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе.
«Я люблю Буковель! И это были крутые выходные! Теперь я с нетерпением буду ждать зимы, чтобы вернутся на этот маленький отдых, но уже с лыжами», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует сидя в бассейне в одном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру.
Ранее мы сообщали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук любит делиться красивыми снимками.
Девушка прикрыла все интимные места руками и ногами, представ в загадочном образе. Макияж придал ее фото особой пикантности.
«Я жду летнее время», - написала спортсменка.
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