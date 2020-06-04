Известная украинская биатлонистка Юлия Журавок показала, как выглядит без зимнего костюма

На первом фото красавица позирует на балконе в синем коротеньком платье. Юлия показала себя без обуви и не стеснялась демонстрировать свои прекрасные длинные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На еще одной фотографии Журавок уже показывает себя в полупрозрачном платье, улыбаясь на камеру. Образ девушка дополнила распущенными волосами и скромным макияжем.

На последнем снимке Юлия сидела на камне в зеленом купальнике. Красотка улыбалась на камеру, а образ дополнила очками. На фото можно легко оценить подтянутые формы спортсменки, которая не стеснялась их показать.

Фанаты ставят сотни лайков под фото спортсменки и пишут множество комментариев:

"Ты точно биатлоном занимаешься?", "Красавица", "Фея", "Ракета, огонь, пушка", "Волшебная".

Сообщалось, что фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе.

«Я люблю Буковель! И это были крутые выходные! Теперь я с нетерпением буду ждать зимы, чтобы вернутся на этот маленький отдых, но уже с лыжами», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Бех-Романчук позирует сидя в бассейне в одном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру.

Ранее мы сообщали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук любит делиться красивыми снимками.

Девушка прикрыла все интимные места руками и ногами, представ в загадочном образе. Макияж придал ее фото особой пикантности.

«Я жду летнее время», - написала спортсменка.

Напомним, соблазнительная Бех-Романчук оголила роскошное тело, спустив рубашку

А еще Politeka сообщала, что гибкая Бех-Романчук эффектно присела в лосинах

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Бех-Романчук спустила халат и показала, как выглядит красота



