Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречным телом во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Теперь я могу в полной мере наслаждаться тренировками на стадионе», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует во время бега в одном топе и спортивных трусах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомбезное тело!», «идеальная», «люблю, когда ты улыбаешься», «мои поздравления», «самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», «роскошная, спору нет», - пишут они.

До этого мы писали, что 24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук обрадовала фанатов новым фото, сверкнув идеальной фигурой.

Спортсменка опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на стадионе.

Марина втиснула роскошное тело в короткий розовый топ и такого же цвета шортики. Девушка расположила руки на поясе и слегка расставила ноги, поиграв мышцами на камеру - этим "кубикам" позавидуют многие.

Счастливая улыбка озарила ее лицо, а ветер растрепал длинные волосы.

"Розовый стиль 💗 Привет новая неделя ✌🏼", - подписала этот сочный кадр чемпионка.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.