Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", показала, как выступала

На кадрах Анна позирует в коротеньком розовом гимнастическом костюме посреди сцены. Ризатдинова закружилась на одной ноге, а в руках держала мячик, с которым выступала. Звезда смогла эффектно выполнить нужный элемент, поразив своей подготовкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В жизни баланс держать гораздо сложнее , чем в пируэте", - написала Ризатдинова.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Есть такое, топ", "Королева", "Звезда", "Очень хорошо", "Очень красиво, прям завораживающе", "Пирует прекрасный", "А можно название песни", "Королева из Украины", "Шикарно".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова поразила смелой выходкой на камеру.

«Без повода и не потому что на днях был день поцелуев 💋, а просто потому , что каждая из вас девочки уникальна и неповторима!) не забывайте об этом 😉 Вы воплощение красоты», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что украинская гимнастка и звезда "Танців з зіркам" Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой.

Как утверждает спортсменка и любимица Влада Ямы на проекте "Танці з зірками" сейчас она путешествует Украиной.

Судя по снимку, сейчас Анна находится в Херсоне. На кадре спортсмена предстала в легком наряде.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" ошеломила четырьмя пальцами на ног

Также Politeka писала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" показала прелесть в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что нежная фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала впечатляющий бюст



