Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала смелый образ в спортзале

На фото красотка позирует в розовых шортах, которые почти не прикрыли пышные "булочки", а образ дополнила кроссовками. Сьюзи сидела на тренажере и развернулась спиной к объективу камеры. Кортес не надевала лифчик и показала свою рельефную спину во всей красе, а волосы оставила распущенными. Фотография вышла эффектной и мотивирующей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"О, Боже мой", "Прекрасный вид", "Великолепно", "Никто не бьет тебя", "Чудесно", ""Hermosa!".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала свои тренировки в спортзале.

Модель повернулась к снимающему спиной, чтобы тот зафиксировал ее самые совершенные места. Примечательно, что Сьюзи пришла на тренировку в бикини.

Звезда натянула откровенный наряд, едва не потеряв трусики между крепкими ягодицами.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала себя, поиграв перед камерой.

На кадрах Сьюзи показывает довольно близко, демонстрируя пышную грудь в белом топе. Красотка дополнила образ распущенными волосами и игралась перед объективом. Девушка показывала язык и трясла своей гордостью, пока камера была включена. Кортес удалось сделать видео жарким и горячим.

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