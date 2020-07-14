Популярная фитнес-модель Ана Чери отдохнула на пляже без купальника

Как сообщает Politeka.net, пикантное фото модель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка сидела на пляже, держа в руках соломенную шляпку. Она сняла верх купальника, оставив свою пышную грудь абсолютно обнаженной. Красотка едва прикрыла прелести рукой, но практически вся грудь осталась на виду. Ана загадочно смотрела в сторону, что сделало кадр еще соблазнительнее.

«Понедельник. Безумие происходит в Палм-Спрингс!», - подписала фото спортсменка.

Стоит отметить, что Чери в прекрасной физической форме. Это не удивительно, ведь она активно занимается спортом. За два часа пост звезды собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество слов восхищения.

«Так красиво», «Малышка, ты прекрасна», «Вот это вид», «Как горячо», «Как теперь уснуть», «Что ты делаешь со мной, Ана», «Огонь», «Какая красивая», «Грудь что надо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Чери поделилась соблазнительным кадром, на котором предстала в кружевном белье. Девушка сидела в пикантной позе, широко расставив ноги. Модель выглядела впечатляюще, особенно сочно смотрелась ее грудь в белом кружеве.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери с синеглазой подружкой очаровала взрослыми играми: "Сумасшедшие".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ана Чери в тесном наряде показала на камеру, как развлеклась с подругой: «Опасные кошечки».

Также Politeka писала, что роскошная Ана Чери покорила невероятными рельефами в микро-бикини: "Сама страсть".