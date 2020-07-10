Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала гарячу фотосесію зі спортивної подружкою

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала разом з не менш гарячою подружкою, повідомляє Politeka.net. Дівчата одягли обтягуючі лосини і короткі топи, які зробили акцент на їх грудях. В руках красуні тримали зброю, що зробило фото особливо гарячим. У Чері у руках була сокира, а в її подруги арбалет. Судячи з опису до фото, дівчата знімали відео, уявляючи, що настав зомбі-апокаліпсис.

«Коли ти будеш готуватися до апокаліпсису, візьми свого кращого друга, свою зброю і своє спорядження. Це завжди божевільне гарне проведення часу з тобою caseylovesfitness. Яким буде ваша зброя для зомбі-апокаліпсису?», - підписала фото модель.

За півдня фото зібрало понад 90 тисяч лайків. В коментарях моделям залишили масу компліментів.

«Дивовижні», «Прекрасні», «Ось Це Так! Мисливиця», «Прекрасні дами», «Що ти збираєшся робити з сокирою?», «Вау, чудова дівчина», «Божевільні вбивці», «Дуже гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері поділилася фотографією з повсякденного життя. Красуня показала, як одягається, підкреслюючи свою жіночну фігуру. Дівчина позувала в тісному топі і білосніжній спідниці, демонструючи витончену красу.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накачений м'ячик: "Яскрава дєтка".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері подражнила солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".