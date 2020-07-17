Звезда не смогла устоять и показала результаты упорных тренировок

Американская фитнес-модель Ана Чери не устает хвастаться совершенными формами, которые заработала во время своих активных тренировок

Звезда опубликовала сториз в Инстаграм, в котором сообщила о том, что завершила свои занятия спортом, пишет Politeka.net.

Красотка решила продемонстрировать накаченные мышцы, наведя камеру на зеркало. Модель подняла футболку и засветила черный спортивный лифчик. Ана кокетливо задрала и его, чтобы показать, свою тело, как можно лучше.

Также звезда приспустила оранжевые шортики на завязочках. Таким образом Чери продемонстрировала во всей красе свой идеальный живот с кубиками и совершенную талию.

"Жаркая леди" поставила ножку в кроссовках впереди, тем самым сделав силуэт стройнее.

Фото получилось очень красивым благодаря формам звезды, а также жарким.

Кадр не набрал много лайков и комментариев, ведь был обнародован в сториз. Возможно, звезду засыпали комплиментами в личные сообщения.

Напомним, Ана Чери натянула на упругие прелести крохотный купальник на тонких лямках. Посередине, между двумя лоскутками ткани, тянулась полосочка ткани. Последняя напряглась под тяжестью большого бюста.

Купальник представлял собой два треугольника со змеиным принтом. Цепочка с кулоном дополнила образ.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала к зрителям вполоборота. На ней короткий черный топ и облегающие леопардовые леггинсы, подчеркивающие каждый изгиб ее тела.

Модель позирует, выпятив пятую точку, которая выглядит действительно впечатляюще, благодаря ее постоянным тренировкам.

Напомним, роскошная Ана Чери в тесном белье сверкнула невероятными упругостями.

Как сообщала Politeka, бесстыжая фитнес-модель Ана Чери сняла лифчик и показала своих «близняшек» во всей красе.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ана Чери в тесном наряде показала на камеру, как развлеклась с подругой: «Опасные кошечки».