Популярная американская фитнес-модель Николь Амато покорила необычным ярким образом

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда фитнеса опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка сняла всю одежду, оставив лишь необычное украшение на шее. Она прикрыла руками свои пышные формы, но они оказались настолько большими, что буквально вываливались из ее рук. Яркий макияж с длинными стрелками сделал образ особенно соблазнительным.

«Верь в свои мечты, но сначала верь в себя!», - подписала снимок звезда.

Под постом модели преданные поклонники оставили массу комплиментов.

«Ух, какая», «Шедевр единственной в своем роде красоты - желаю вам счастливых выходных», «Потрясающе и великолепно», «Вы абсолютно замечательны и всегда говорите такие ободряющие слова: «Боже!», «Такой безупречный взгляд», «Ты выглядишь так великолепно», «Удачных выходных», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Николь Амато поделилась откровенными кадрами с тренировки. Красотка выбрала для пробежки тесный спортивный топ, в который едва вместила свои прелести. Тонкая ткань натянулась на невероятных формах, которые, казалось, сейчас вырвутся наружу.

Кроме этого, недавно Амато поделилась фото, на котором сверкнула своей идеальной фигурой в купальнике. Кожа модели соблазнительно блестела на снимке.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".