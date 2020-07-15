Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато ледве втиснула великі груди в тісний топік

Зірка часто епатує публіку досить відвертими знімками та відео, пише Politeka.net. Так, красуня опублікувала кілька сторіз, вихваляючись великими грудьми.

Спокуслива Амато позувала в чорному обтягуючому верху, який натягнувся на принадах. Апетитний бюст сидів в топіку ідеально, дозволивши помилуватися своєю красивою формою.

Топік також оголив струнку талію. Плоский животик трохи приховали темні штани. Останні підкреслили стегна знаменитості.

На інших кадрах модель позувала на вулиці, показавши тіло в русі. Форми ледь не вистрибували з величезного декольте, але сумка, надіта через плече допомогла утримати принади.

"Божественна" Ніколь сховала голову під кепкою, вона йшла, розповідаючи про те, що знаходиться на фермі в Майамі.

Кадри були оприлюднені в сторіз тому користувачі мережі не змогли їх відкрито прокоментувати і поставити їм лайки.

Нагадаємо, Ніколь Амато вибрала для заняття бігом коричневий топік, який обтягнув її великі груди.

Тонка тканина натягнулася на неймовірних формах, здавалося, вони зараз вирвуться назовні. Тонкі бретельки топа потягнулися за потилицю і вп'ялися в шкіру.

Нагадаємо також, що Ніколь Амато позувала в чорному купальнику.

Зірка позувала на краю басейну широко розставивши ноги, через що всі достоїнства фігури напружилися.

Груди красуні виглядали чудово. Чорні плавки натяглися на стегнах ідеальної форми. Образ завершили окуляри й світлий манікюр.

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