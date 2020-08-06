Знаменитая фитнес-модель Ана Чери показала свои впечатляющие формы в соблазнительном персиковом купальнике

Звезда поделилась новыми соблазнительными кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимках Чери чувственно позирует в ярком купальнике-бикини, который идеально подчеркивает красоту ее тела. Так, персиковый наряд выгодно оттеняет загорелую кожу красотки, а глубокий лиф купальника позволяет Чери подразнить поклонников пышной грудью, которая так и доказывает, что "размер имеет значение". Модель повязала на бедра кокетливое парео, которое придало ее образу настоящей пляжной небрежности. Свой наряд Чери также дополнила крупными золотыми украшениями.

На первом фото красотка утонченно позирует, стоя в дверях. А вот на втором снимке она решила встать на четвереньки, покорив фанатов томным взглядом.

Поклонники модели пришли в восторг от таких снимков и тут же засыпали ее лайками и комплиментами.

Ранее мы писали, что Чери покорила видом в бирюзовом бикини, совсем не скрывающим ее достоинства – грудь Аны даже выскользнула из тесного лифчика, на что обратили внимание пользователи сети:

«Вид на заднем дворе. Я тренируюсь вместе с вами, а вы со мной на странице @cheri_fit15, присоединяйтесь!», - написала Ана.

Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери показала выскользнувшие из бикини прелести.

Как сообщала Politeka, знойная Ана Чери без одежды пошалила со своей розой в пенной ванной: "Такая сладкая девочка".

Также Politeka писала, что разгоряченная Ана Чери в черных кружевах устроила пикантные игры в спальне.