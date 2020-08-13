Известная американская фитнес-модель Николь Амато поразила необычной внешностью

Звезда опубликовала фото в крохотном бикини, сняв при этом лифчик, пишет Politeka.net. Модель совершенно не стесняется подобных фото, ведь активно следит за собой. Красотка не только посещает косметологов, но и занимается спортом.

Так, на одном из последних фото модель позировала стоя возле бассейна. Николь обула необычную обувь на платформе и каблуках, что сделало ноги еще длинее.

Модель была без лифчика, прикрыв одну молочную железу волнистыми волосами, а другу оставила обнаженной. При этом звезда предусмотрительно зарисовала голую часть белым сердечком.

На голову красотка надела маску в виде ушек кошечки.

Амато позировала, закинув руки за голову и расставив ножки.

"Хочешь поиграть со мной в переодевание?...", - спросила красотка.

За 13 часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много лайков.

Пользователи сети выразили желание поиграть с моделью, а также отметили сексуальность форм и длину ножек.

Напомним, Николь Амато нарядилась в полупрозрачное боди черного цвета с глубоким декольте. Ткань обтянула все достоинства фигуры модели.

Большое декольте было обрамлено стразами, что привлекало внимание. Николь выгнулась на стуле, демонстрируя часть пышной груди. Модель провела пальчиком между прелестями, придерживая их на месте.

Ранее сообщалось, что Николь Амато опубликовала сториз, хвастаясь большой грудью.

Звезда позировала в черном обтягивающем верхе, который натянулся на прелестях. Аппетитный бюст сидел в топике идеально, позволив полюбоваться своей красивой формой.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"