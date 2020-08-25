Известная американская фитнес-модель Николь Амато заворожила формами в компании подружек

Звезда постоянно хвастается своей идеальной фигурой, которая стала результатом упорных тренировок, пишет Politeka.net. В этот раз звезда позировала на красной машине в компании горячих подружек.

Николь была в ярком белье. Лифчик сзади имел игривый бантик, к которому дотронулась страстная блондинка. Крохотные трусики-бикини позволили увидеть упругую пятую точку Николь.

Амато повернула голову вбок и прикоснулась пальцем к губам. В ухе модели блестела крупная серьга, делая образ изысканнее.

Три девушки в красном белье позировала в кабриолете, поднявшись на ноги, и посветив идеальными телами.

"Что все это значит?...", - подписала фото Николь.

За 12 часов пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восхищении от столь яркого и откровенного снимка, поэтому написали много приятных сообщений автору поста и ее подругам.

"Безумная троица", - написал один из пользователей.

Напомним, Николь Амато обтянула свой шикарный бюст маленьким топом во время очередных занятий и сняла селфи-видео. Бюст модели блестел то ли от пота, то ли от какого-то лосьона и, казалось, сейчас выпрыгнет.

Формы смотрелись будто искусственные из-за большого отсвечивания на солнце.

Ранее мы писали, что Николь Амато сидела на гидроцикле широко раздвинув ноги. Красотка сжала грудь руками так, что та казалась еще больше.

Тонкая талия и упругий живот - это тоже, от чего невозможно отвести взгляда.

Звезда пристально смотрела в камеру, ее губы приоткрылись.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".