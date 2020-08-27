Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала всю красоту в белой одежде

Знаменитость публикует жаркие кадры в своем Инстаграм, постоянно интригуя своих поклонников, пишет Politeka.net. Модель любит надевать откровенные наряды, чтобы продемонстрировать идеальную фигуру.

Так, недавно красотка записала видео, представ в белом сетчатом наряде. Верх представлял собой топ с пикантной сеточкой посередине и аккуратным пояском под грудью.

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и упругим животиком.

Также "королева соблазна" позировала в такого же цвета шортиках с игривой сеточкой в форме трусиков. Виды восхищали своей красотой. Тем более, что белая ткань обвила стройные ножки знаменитости, а поясок оплел талию

Различные украшения дополнили образ. Также модель распустила волосы и сделала макияж, чем лишь подчеркнула свою красоту.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Вероятно, красотка получила массу приятных слов в директ.

Напомним, Николь Амато позировала на красной машине в компании горячих подружек.

Николь была в ярком белье. Лифчик сзади имел игривый бантик, к которому дотронулась страстная блондинка. Крохотные трусики-бикини позволили увидеть упругую пятую точку Николь.

Амато повернула голову вбок и прикоснулась пальцем к губам.

Ранее мы писали, что Николь Амато продемонстрировала кадры своей горячей тренировки, но и засветила совершенную фигуру.

Красотка подошла близко к камере и начала выполнять приседания. От каждого движения ее шортики натягивались на ягодицах и, казалось, могут треснуть от напряжения.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".