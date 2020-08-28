Известная американская фитнес-модель Николь Амато дала полюбоваться своими огромными прелестями в топе

Красотка активно занимается спортом, а потом хвастается результатами в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, модель записала несколько сториз, демонстрируя невероятные и блестящие от лосьона формы сверху.

Звезда натянула на пышную грудь тонкий черный топик с полупрозрачной вставкой посередине. Толстые бретельки натянулись на плечах и будто впились в кожу.

Сквозь "сеточку" была видна соблазнительная грудь, которая "разложилась" по бокам под черной тканью.

Прелести выглядели совершенно в таком наряде. Кроме того, модель натянула выше бедер спортивные шортики, которые выделили упругую пятую точку и оголили накаченные ножки: "Шикарней некуда".

Различные украшения дополнили образ. Звезда закинула волосы набок и поулыбалась в камеру.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Возможно, красотку осыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Николь Амато предстала в белом сетчатом наряде. Верх представлял собой топ с пикантной сеточкой посередине и аккуратным пояском под грудью.

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и упругим животиком.

Также она позировала в такого же цвета шортиках с игривой сеточкой в форме трусиков.

Ранее сообщалось, что Николь Амато повернулась спиной к камере и начала активно прыгать и трусить своей «пятой точкой». Стоит отметить, что выглядели эти движения впечатляюще.

«Хочешь посмотреть, как я делаю тверк?», - подписала фото красотка, заинтриговав фанатов.

Напомним, что Николь Амато свела с ума соблазнительной позой в крохотном бикини: "Хочешь покататься?".

Как сообщала Politeka, Николь Амато разгорячила видом, кадры страсти: "Хочешь поиграть со мной?".

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