Журналист Дмитрий Копий обратился к Министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту с просьбой отказаться от некоторых советских лозунгов

Об этом сообщает издание Champion.

"В январе этого года я был в Испании на турнире, в котором принимали участие 24 команды, из Украины вместе с семьями в далекую Бенальмадену, что более 4000 км от Киева, прилетели 14 команд. Перед началом одного из матчей, в котором играли две украинские команды, я услышал то, от чего мое сердце забилось втрое чаще, я услышал то, что должно звучать перед каждым футбольным, гандбольным, футзальним или любым другим спортивным соревнованием в Украине. Одна команда прокричала "Слава Украине", вторая ответила "Героям Слава"! И вы знаете, это было невероятно! И никаких там физкульт-приветов от наших дедов", - рассказал копий.

Журналист призвал распространить эту идею и провести декоммунизацию в украинском спорте.

"Наши дети не должны помнить физкульт-приветов!",- отметил он.



Ранее украинка Марта Костюк рассказала, что у некоторых спортсменов нет достаточного количества информации, дабы рассуждать о политике.

Об этом теннисистка заявила в интервью на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

"Не знаю, есть ли смысл спрашивать таких молодых людей и спортсменов о глобальных политических вопросах. Я не говорю, что спортсмены не имеют к этому никакого отношения.

Я просто считаю, что у них слишком ограниченное количество информации. Чтобы иметь какое-то понятие о политике, необходимо владеть огромным ее количеством, так как иначе можно кого-то обидеть и стать врагом народа. Я патриотка, однако мне лишь 18 лет, и я думаю, что достаточно знать о том, что я провела ночь на Майдане с людьми", – заявила Костюк.



Напомним, "если надел вышиванку - ты патриот": экс-динамовец Морозюк резко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Усик высказался об аннексии Крыма: "Стало неудобно ездить".

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