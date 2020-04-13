Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов, считает, что Усика после слов про Россию нужно игнорировать

"Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу", - цитирует Худжамова tribuna.com.

Также футболист считает, что высказывания Усика - один из принципов демократии.

"Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего? Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать", - резюмировал Худжамов.

Напомним, украинцев разозлило последнее интервью знаменитого боксера Александра Усика.

Недавно украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ. По его словам, россияне не виноваты в том, что произошло на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые на верху, чего-то не поделили".

Спортсмен поплатился за свои заявления, ведь украинцы в сети разнесли его по полной программе. Многие украинцы отмечали, что разочарованы в боксере после этого интервью. Другие пытались найти причину таких слов, предположив, что это последствия "сильных ударов в голову".

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".