Популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова поразила откровенным видом в джакузи

Звезда Инстаграм часто балует своих подписчиков жаркими кадрами, сообщает Politeka.net. Сейчас на ее странице насчитывается 43 тысячи фанатов, которые активно следят за ее жизнью.

Стоит отметить, что Екатерина Слабунова, обладая невероятной фигурой, не стесняется появляться без одежды. Так, красотка снялась топлес в клипе рэпера Полиграфа ШарикOFF (Сергея Пархоменко) на песню о китайском вирусе.

А примерно час назад красотка опубликовала видео, на котором показывает свои упругие ягодицы в крохотном бикини. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах Екатерина эффектно выныривает из воды, при этом видео замедленное, чтобы поклонники могли вдоволь насладиться жаркими видами. При этом на ягодице можно заметить крупную татуировку.

"- Катя, в твоем инстаграме одни си**ки, неужели нельзя постить что-нибудь нормальное?

- Да не вопрос, вот приличный без с**ек видос😆

Пошло’ или по’шло?", - написала модель.

Почти за час пост видео посмотрели около 1000 раз.

"Из попы целый гейзер❤️ бьёт)!", "Это лучшая реклама консервированного горошка, что я видел))) Браво!))🔥", "Тема с**ек не раскрыта", "Людям никогда не угодишь😁", "Супер класс❤️❤️❤️❤️бомбезный вид", "А чё прикольно булькатит😂😂😂", "20 секунд, а столько мыслей 😍😍😍😍", "вылетаю✈️. Жди 😍🔥🔥😘🤗😃", "И все неприличные😉", "Я бы хотел погладить и слегка шлёпнуть по попе😍🔥❤️💘💋", - написали пользователи сети.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.