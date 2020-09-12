Американская фитнес-модель Ана Чери покорила нежным кадром в белом бикини

Спортсменка старается показывать свою жизнь в правильных красках - рассказывает о правильном питании, говорит об упражнениях,которые помогут "прокачать" тело поклонников, а также демонстрирует серию упражнений, которые выполняет сама лично для себя, подбирая по типу фигуры.

При этом Ана любит баловать себя отдыхом на пляже, поэтому на ее странице в Инстаграм, а также на фан аккаунтах имеется множество кадров, восхищающих фанатов. Девушка в этот раз показала себя в белом бикини, сняв лямки и повязав те на груди, а также умилила маленькой деталью пляжного образа - небольшим цветком, что украсил ее волосы и который она также держала в руке.

Вот как реагируют фанаты:

«Богаты, как мы все хотим», «Невероятная красота,» «Красивое тело, а формы просто поражают», «какая богатая малышка», «прям цветет рядом с цветком», «Слишком много, грешная красота😩🌸 @anacheri», «Лучшее время соблазнять», «Выглядит так красиво, жарко 🔥🔥 очаровательно, мне нравится красота, люблю тебя, детка 💋», «Ана милая, я просто думаю о тебе», - пишут фанаты.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила фотосессию на побережье в бархатном бикини.

Девушка продолжает набирать популярность в социальной сети благодаря своим фото, сделанным после тренировки или ярким кадрам, отснятым в рамках специальных фотосессий для рекламы спортивной одежды собственного бренда.

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Так, на опубликованном снимке Чери позирует в спортивном наряде, до неприличия сдавив аппетитные прелести. Это привело в восторг ее поклонников.

«Вижу, старалась привлечь внимание. Топ очень горячий», «твоя улыбка сводит меня с ума», «очень милый пирожочек», «абсолютная красота», «обожаю тебя», - пишут они.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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