Известная американская фитнес-модель Николь Амато блеснула упругими ягодицами

Звезда активно занимается спортом, а позже демонстрирует результаты тренировок в самых жарких позах и нарядах, передает Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала сториз в Инстаграм в довольно пикантном образе.

Звезда позировала на улице, казалось, абсолютно обнаженной. Амато повернулась спиной к камере, сверкнув своими упругими ягодицами. Идеальный изгиб талии и бедер привораживал взгляд.

Модель немного отставила накаченную ножку, демонстрируя самые сочные места.

Ровная и шелковая спинка смотрелась на фото просто идеально. Волосы красотка закинула на плечо, дав вдоволь налюбоваться видами: "Какая страсть".

По всему телу Николь можно заметить золотые узоры, вероятно, установленные с помощью фильтров.

Также ягодицы немного прикрывала нарисованная синяя бабочка, махавшая крыльями.

Фото не собрало много лайков ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, снимок собрал много отзывов в директ.

Напомним, Николь Амато позировала в малюсеньком купальнике розового цвета с интересным принтом. Бикини натянулось на почти невидимых бретельках под тяжестью красивого бюста. Прелести смотрелись очень соблазнительно.

Модель камерой показала и другие аппетитные места.

Ранее мы писали, что Николь Амато в окружении подруг до неприличия задрала крохотное бикини, демонстрируя роскошную фигуру.

«Смех-лучшее лекарство», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети были в восторге от увиденного и написали красоткам массу приятного.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".