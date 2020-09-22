Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала обнаженное тело во всей красе

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи, которая стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, устроила «голый» протест на футбольном поле. Она позировала перед камерами в гетрах, кроссовках, миниатюрных стрингах, которые совсем ничего не прикрывали. На грудь модель наклеила украшения, чтобы прикрыть самое интимное.

«Я продолжу протесты, чтобы убрать Хосепа Марию Бартомеу с поста президента fcbarcelona, ​​он заплатит за все преступления, которые он совершил против Лионеля Месси и всех фанатов», - подписала видео звезда, у которой на теле есть весьма пикантная татуировка с Месси.

Стоит отметить, что Кортез является ярой поклонницей ФК «Барселона». Она пообещала, что приедет протестовать в Каталонию. За четыре часа пост Кортез посмотрели почти 90 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Не играй так с моими чувствами!», «Муза», «Эти твои уста - мое самое заветное желание», «Какая женская скульптура», «Слишком жарко», «Он все равно уйдет», «Как бы я хотел поучаствовать в протесте», - пишут пользователи сети.

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