Знаменитая украинская фитнес-модель Бахар Набиева, которую называют обладательницей "железных ягодиц", похвалилась формами в новом образе
Девушка считается одной из самых знаменитых украинских фитнес-моделей. Сама Бахар Набиева из Днепропетровской области, которая получила прозвище «Мисс железные ягодицы» за свои старания в спортзале.
Сейчас у девушки более трех миллионов поклонников в социальной сети Инстаграм. Благодаря тому, что она не стесняется показывать результаты своих выдающихся тренировок, девушка и получила славу. Впечатляющее преображение Бахар произошло не сразу.
«Я была довольно худым ребенком в школьные годы. У меня были очень тощие ноги, и одноклассники потешались надо мной», — рассказала Бахар однажды в интервью.
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По ее словам, такая ситуация ее не устраивала, и она решила кардинально преобразиться. С тех пор Бахар успела получить вполне заслуженное прозвище «Мисс железные ягодицы».
На новом фото, на котором девушка подчеркнула свои формы, она показала идеально подтянутое тело и действительно стальные мышцы.
Вот что пишут фанаты:
«... вы даете новое определение / новый облик женщины с мускулами ... сенсационный вид и красиво вылепленное тело ...», «Королева! Я люблю тебя! ♥ ️», «Ориджинал девчонка🔥 ты крутая!», «О, боже мой, эта фотография мгновенно заставила меня смутиться», «Новые чернила выглядят великолепно !!», «Это безумие, как можно выглядеть так красиво и эпично одновременно! ❤», «Вдохновляешь меня работать над собой больше и больше 😍❤️».
Также ранее знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала формы в пикантном образе.
Девушка считается одной из самых популярных фитнес моделей в социальной сети Инстаграм. Она совсем не стесняется демонстрировать свое тело, над которым работала долгие годы в тренажерном зале. Сьюзи всячески подчеркивает ягодицы провокативными нарядами и в этот рай ей удалось поразить.
Все дело в том, что Кортез надела соблазнительный розовый лиф с кружевами, черное бикини из кожи и надела трендовые брюки, которые специально оголяют ягодицы и крепятся на талии тонким ремнем. При этом нижнее белье и сами брюки выполнены в едином стиле и с одной ткани.
Девушка повернулась спиной к объективу, чтобы показать себя во всей красе, поэтому сразу же получила сотни отзывов в ответ.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.
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