Известная модель Сьюзи Кортес, которую наградили титулом за самые красивые ягодицы, показала себя в неожиданном образе

На фото Сьюзи показала себя в белой мини юбке, чулках, топе и кроссовках. Звезда дополнила образ кепочкой, а в руках держала ракетку для тенниса. Кортес соблазнительно присела у сетки на теннисном корте, а волосы собрала в хвост. Фото вышло очень жарким и соблазнительным, ведь модель без стыда демонстрировала упругую пятую точку на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне нравится твой теннис", "Привет, красавица", "Ты красивая", "Какая женщина да", "Ты меня вдохновляешь, надеюсь, ты ответишь, и могу ли я тебя нарисовать", "Вкусная мамочка", "У вас потрясающий пакет", "Я сделаю все, чтобы встретить тебя красивой", "Я хочу поиграть с тобой".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала аппетитные формы на кухне.

Так, Сьюзи опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует на кухне. Модель надела черный топик с красивым вырезом на спине. Можно заметить татуировку в виде крестика.

Напомним, "Мисс железные ягодицы" взбудоражила аппетитными формами в мини-шортиках

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства в эффектном топе

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц превратилась в наездницу, эффектно присев на корточки



