Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в коротких шортиках и миниатюрном топе. Девушка сверкнула своими самыми выдающимися местами: плоским животиком с кубиками и подкачанными ножками и ягодицами, которые она выставила на первый план.

Волосы Кортез оставила распущенными, что сделало ее фото более женственным. Лицо модель прикрыла маской.

«Привет, мои любимые, оставьте подпись к этой фотографии ниже», - подписала фото Кортез.

За два часа пост Сьюзи собрал почти 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Нет слов», «Просто принцесса», «Замечательно», «Какая красивая богиня», «Я, Тарзан, ты Джейн», «Ты милая», «Искусство самой красивой женщины», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез сверкнула формами в образе наездницы. Модель известна своими провокационными и эпатажными фотосессиями. Она много раз снималась для мужских журналов, поэтому не прочь лишний раз оголиться.

В этот раз красотка засветила свое главное достоинство в крошечных стрингах. Образ она дополнила ковбойской шляпой и ботинками. Стоит отметить, что фото произвело фурор среди ее поклонников.

Напомним, что Сьюзи Кортез покорила образом пастушки в кожаном бикини: "Хороша наездница".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез показала, как достичь идеального "орешка": "Вот это сила".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез показала все свои достоинства в эффектном топе: "Вау, какое тело".