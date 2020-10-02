Знаменитая украинская фитнес-модель Бахар Набиева, которую называют обладательницей "железных ягодиц", порадовала жаркой подборкой кадрв из отдыха

Молодая и успешная спортсменка является одной из самых популярных фитнес-моделей Украины. Девушка с эффектной внешностью не только добилась успеха в блоггинге, но и стала весьма популярна благодаря своему виду и образу жизни.

Бахар смогла прокачать тело по полной программе лишь благодаря труду, долгим тренировкам и желанию отбросить комплексы после травли в школе. Сейчас молодая брюнетка делится главными достижениями в Инстаграм и впечатляет своими преображениями после занятий в зале. Не так давно фитнес-красотка отправилась на отдых, где поразила фигурой на прогулке:

«Мы тебя любим ❤️; Времена года приходят и уходят, но твоя красота вечна. ❤️🙏; Приезжайте в Калифорнию !!!; До Лос Анджелеса прям рукой подать 😄 приезжай в Голливуд; Это очень сложно; Я хотел бы встретиться с вами !!!; Когда вы приедете в Нью-Йорк; Удивительно !!! 🔥; Приятно. Орландо следующий; Я только что понял, что никогда в жизни не хотел быть велосипедным сиденьем так сильно!; Ну, наконец-то ты оказалась там, где сможешь в полной мере реализовать себя. Искренне желаю успеха!;Бахар такая чертовски милая и невинная, как ты можешь ее не любить».

Сейчас у девушки более трех миллионов поклонников в социальной сети Инстаграм. Благодаря тому, что она не стесняется показывать результаты своих выдающихся тренировок, девушка и получила славу. Впечатляющее преображение Бахар произошло не сразу.

«Я была довольно худым ребенком в школьные годы. У меня были очень тощие ноги, и одноклассники потешались надо мной», — рассказала Бахар однажды в интервью.

По ее словам, такая ситуация ее не устраивала, и она решила кардинально преобразиться. С тех пор Бахар успела получить вполне заслуженное прозвище «Мисс железные ягодицы».

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