Знаменитая украинская фитнес-модель Бахар Набиева, которую называют обладательницей "железных ягодиц", взбудоражила идеально прокачанным телом

Спортсменка комплексовала по поводу внешности еще в подростковом возрасте. А чтобы избавиться от страхов и неуверенности в себе, она решила, что пора изменить жизнь. Лишь благодаря упорным тренировкам, множественным занятиям и желанию стать лучше, девушка добилась немалых высот.

Теперь Бахар не только одна из самых популярных блогерш Украины, но еще и довольно успешная фитнес-модель. Набиева может похвастаться довольно подкачанным телом, которое не смогут превзойти даже многие мужчины. Спортсменка при этом не собирается останавливаться на подставленных целях.

Как видно на фото, сейчас она отдыхает и не забывает при этом радовать фанатов. Позируя в удобных кедах, майке на тонких лямках и в синих джинсах, Бахар удалось привлечь внимание пользователей Инстаграм:

«Люблю тебя 🌚🔥; Красиво 😍; Хороших выходных, мисс Б; Моя любимая рок-звезда ❤️❤️❤️; Ух, злодейка какая; Очень крепко и красиво, богиня. ♥ ️; Всегда так сильно болел за тебя, без шуток 💪🙌; Waaa perfecta😍, приезжайте в Чили; Эти ноги невероятны! Королева квадроциклов 😻; Да благословит тебя Бог, мами; Моя королева, которую я люблю 🥰 ❤️; Ты все еще в Майами 🙄; ты потрясающе выглядишь 🔥🔥🔥».

Мы также писали, что девушке удалось превзойти множество спортивных красоток благодаря своему упорству и желанию полностью измениться. Бахар с детства комплексовала по поводу внешнего вида и лишь со временем приняла себя и смогла вдохновить сотни девушек.

Сейчас Набиева активно путешествует, рассказывает о том, как проводит свои тренировки и удивляет преобразившимися формами. Эффектная брюнетка недавно показала подтянутое тело в одном черном белье и смогла произвести бурное впечатление на фанатов.

«Можешь любить меня, ты можешь просто ненавидеть меня. Я отдалилась от реальности только для того, чтобы преследовать мою мечту, потому что я действительно знаю, что оно того стоит. И практика, это делает совершенным вас. Мои действия превращаются в слова. Это факт, что я девушка, у которой очень много страсти» - написала Бахар изначально на английском языке.

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