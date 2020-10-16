Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя на Мальдивах

Звезда в этот раз показалась в леопардовых шортиках и блузке, которую завязала на животике. Образ Чери дополнила черным топом, который можно заметить снизу. Зона декольте была довольно большой, можно легко оценить упругий бюст. Красотка стояла на одной ножке, пальчиками показывала сердечко, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Остров живет в моих байкерских шортах с леопардовым принтом", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Удачной недели! Люблю эти шорты", "С праздником четверг, детка, обожаю байкерские шорты с леопардовым принтом!", "Эта ель и эта улыбка", "Если вы читаете это, вот вам напоминание: нужно исправить осанку и перестать сутулиться", "Какое у тебя красивое сердце", "Это женщина моей жизни", "Самая большая черная вишня".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери похвалилась пышными формами в белье и одной лишь маечке.

На фото видно, как девушка в очередной раз показывает себя в одной лишь майке болотного оттенка и крошечном белье с сеточкой.

Напомним, Ана Чери в неприлично маленьком бикини прокатилась на велосипеде

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