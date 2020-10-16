27-летняя украинская гимнастка Анна Ризатдинова удивила откровением о том, как добилась успеха в спорте

Как передает Politeka.net, фаворитка Влада Ямы в шоу "Танці з зірками" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в шелковом платье кремово-бронзового оттенка.

Пикантной "изюминкой" наряда стало отсутствие бюстгальтера: Анна соблазнила нежными линиями, уверенно и немного дерзко взглянув в камеру.

В руках спортсменка держала заслуженную медаль.

В подписи Ризатдинова рассказала, как начала заниматься гимнастикой. По ее словам, несмотря на то, что ее мама была тренером, она не брала дочь к себе в группу - к ней она попала только в 14 лет и то по настоянию отца.

Из Симферополя Анна переехала в Киев, где училась в спортивном интернате, и жила без родителей - они навещали девочку раз в три месяца, а то и полгода.

"Было жёстко. В 10 выключался свет 😴 Электричеством пользоваться не разрешалось - только зарядить телефон и всё. Душ - 1 на этаж. Было сложно, но я очень благодарна этому периоду жизни, потому что во мне это многое воспитало", - поделилась Анна.

Также гимнастка поведала о том, что между интенсивными тренировками и учебой у нее практически не оставалось свободного времени.

"Когда я переехала в Киев, вообще всё отодвинула на второй план. Не было никакой личной жизни 🙅‍♀ Самое большое развлечение - пойти в воскресенье в Глобус и съесть конфеты “Candy Land” 🍬 Я набирала мешочек и шла в кинотеатр... Ты не тусишь, не гуляешь. У тебя из жизни только спорт", - рассказала Ризатдинова, добавив, что ни о чем не жалеет, ведь у нее есть "и Олимпийская медаль, и награды разных конкурсов и чемпионатов мира".

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".