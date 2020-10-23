Популярная фитнес-модель Николь Амато похвасталась невероятными формами, нарядившись в крохотное белье

Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Единорог или русалка? Кто еще любит Хэллоуин?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Николь Амато позирует в миниатюрном белье, которое максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. При этом знаменитость добавила к этому всему хищный взгляд и идеальный макияж, что привело ее мужскую часть поклонников в настоящий восторг.

«Николь, ты само совершенство», «огонь», «очень красиво», «вот это божественно выглядишь», «огонь вид», «сохраняй спокойствие и продолжай нас баловать», «черт, малышка, да ты чертовски круто выглядишь», «горячая штучка. Выглядишь просто бомбезно», - пишут они.

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На кадрах Николь Амато показалась в белом полупрозрачном топе и трусиках, которые практически не были видны. Звезда снимала себя на телефон, а в руке держала леденец, который облизывала языком. Кадры получились довольно пикантными и соблазнительными, ведь модель любит провокационные наряды.

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