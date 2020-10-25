Известная фитнес-модель Николь Амато появилась в одном белье на улице

Красотка любит эпатировать публику и ради этого использует самые откровенные наряды, сообщает Politeka.net. Звезда активно занимается спортом и на себе показывает результаты плодотворных тренировок.

Так, красотка позировала на улице в крохотном красном белье. Кружево натянулось на огромных прелестях, при этом лоскутки держались на очень тонких полосочках ткани, что придавала еще больше пикантности образу.

От груди красотки нельзя было оторваться, такое белье очень откровенное, что не смущало знаменитость, и вообще - красотка обжигает.

Звезда также надела маленькие трусики на плотных резиночках. Резинки оплели бедра, даже запрыгнув на упругий животик.

Модель расставила ножки, прикрывшись большим черным веером. Она закинула волосы набок и пристально смотрела в камеру.

Красивый макияж и украшения отлично дополнили образ, подчеркивая красоту знаменитости.

Напомним, Николь Амато покрасовалась в крохотном бикини на тонких завязочках. При этом купальный наряд блестел на солнце благодаря красивым нашивкам из бусин.

Маленький лифчик обтянул пышную грудь, которая соблазнительно выпирала и едва не показывала самые интимные места.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в черном белье. Николь легла, показав себя по грудь. Модель задрала голову, а руками сжала бюст, делая фото максимально жарким. Волосы у девушки были распущенными, а образ звезда дополнила ярким макияжем.

"Скоро выйдет музыкальное видео", - написала красотка и нарвалась на бурную реакцию поклонников.

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