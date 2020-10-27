Известная фитнес-модель Николь Амато предстала в новом образе

Звезда все чаще стала примерять себя новые горячие образы, сообщает Politeka.net. Так, модель записала новое сторис, в котором позирует в басейне.

Амато давно завоевала популярность в сети. Красотка активно занимается спортом, записывает об этом сторис и публикует результаты.

Формы модели настолько впечатляют, что на нее уже подписались 664 тысячи пользователей сети. Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке.



Красотка подписала контракт с международным агентством Ford Agency, поэтому теперь активно принимает участие и в европейских съемках.

В этот раз красотка решила показать, как купается в бассейне, примерив на себя жаркий образ. Николь надела парик с розовым оттенком волос. Аккуратная прическа смотрелась на Амато просто шикарно: "Жара!".

Также звезда была в крохотном зеленом бикини, которое практически ничего не прикрывало. Вероятно, маленький лоскуток ткани отодвинулся, и в результате в кадре появилось лишнее, поэтому звезда прикрепила стикер в форме сердечка.

Красотка смотрела в камеру, приоткрыв губы. Ее ноги были расставлены, чтобы придать образу еще большего жара.

Напомним, Николь Амато позировала на улице в крохотном красном белье. Кружево натянулось на огромных прелестях, при этом лоскутки держались на очень тонких полосочках ткани, что придавала еще больше пикантности образу.

От груди красотки нельзя было оторваться, ведь она выглядела просто невероятно, и это нельзя не заметить.

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