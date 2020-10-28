Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как загорает у бассейна в леопардовом бикини

Спортсменка каждый день старается заниматься спортом, однако в последнее время все чаще демонстрирует, как отдыхает и будоражит фигурой на побережье или у бассейна. Так как Ана отказывается худеть, она старается правильно питаться и часто показывает полезные рецепты в своем Инстаграм.

По мнению Чери, лучше иметь немного лишнего веса, чем страдать от расстройства пищевого поведения. С гордостью показывая, как она выглядит в самых трендовых бикини, девушка продолжает набирать популярность в сети с бешенной скоростью.

Не так давно Ана решила показать множество фото с отдыха, где была ранее. На архивном кадре звезда позировала у бассейна и наслаждалась теплыми лучами солнца. Девушка позировала в модном бикини с леопардовым принтом с необычной молнией на трусиках.

«Какой прекрасный день 🙌🏼 Смотрите, чем я занимаюсь» - написала Ана под кадром.

Вот как отвечают в сети:

«Просто сладкая мечта; какая пышная фигура🔥🔥🔥; Потрясающая красота 👏👏; Мое вдохновение 😍❤️;Я не могу, посмотри на это сияние yassss😍😍😍; Вау выглядишь оооочень потрясающе; Какой красивый бикини ❤️❤; Идеально смелая😁; Очень красивый купальник; Сделай эту чертову вещь, мами 💵 💰; Анна ты фантастическая; Сладкий вид для этой девочки👋».

Ранее мы писали, что фитнес-красотка гордится своей фигурой и подчеркивает, что она против диет. Несмотря на то, что некоторые критикуют в Инстаграм ее фигуру, Ана не обращает на это внимание и продолжает заниматься в привычном режиме. Так как девушка любит себя, она зачастую снимается в белье или откровенных костюмах в специальных фотосессиях.

Ана подчеркивает достоинства каждый раз по-разному, используя всевозможную обстановку, украшения, смены имиджа и даже косплеит некоторых супергероинь (Супер-женщина, женщина кошка и другие). В этот раз девушка подразнила видом в прозрачной накидке и черно-сером белье. Она придала своему образу дерзости благодаря сетчатой накидке, поэтому акценттировала на ней внимание:

«Надеюсь, у вас был хороший день.Люблю этот топ для жаркой погоды, он такой свежий 😋Слава богу, в ближайшие несколько дней погода чуть остынет, а потом станет жарко как раз к выходным 🙌🏼» - написала Ана под постом.

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