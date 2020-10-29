Известная фитнес-модель Николь Амато показала, как развлекается на отдыхе в дайвинг-костюме

Модель стала известна благодаря кадрам, которые могут взбудоражить любого – звезда не любит скрывать свои достоинства под одеждой. В этот раз же 36-летняя уроженка Гавайев похвасталась своим достаточно непривычным и ярким фото из отдыха на побережье.

Как известно, спортсменка успевает заниматься йогой, сидеть на диете, ходить на курсы балета и находит также время для модельного бизнеса. Сама Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. В прошлом месяце девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках.

Тем временем сейчас, судя по фото модели, она активно отдыхает на курорте. Поделившись фото с пляжа, ей удалось впечатлить ярким кадром:

«Не могли бы вы пойти со мной в мокрое приключение? 🤔🌊🤿 гидрокостюм просто вау», - пишет Николь под снимком.

Вот как реагируют в сети:

«Без сомнения! ❤️❤️; Абсолютно. Также. Цвет волос на этом парике – создан для вас 👏👏; Это парик?; Конечно да; Банда поклонников всегда здесь для тебя 😊❤️; Счастливый день!! Удачного дня, королева ❤️❤️; Конечно, детка, я определенно пойду с тобой в мокрое приключение 🥰; Куда угодно; Русалка 😍; Куда бы вы ни пошли шикарно 🔥королева играется🔥🔥😍; лучший аквалангист 11/10 🔥🌊🔥; Совершенно потрясающе и мило; Ой, эти волосы !!!! Детка, никогда этого не меняй».

До этого Николь Амато появилась в одном белье на улице. Красотка любит эпатировать публику и ради этого использует самые откровенные наряды. Звезда активно занимается спортом и на себе показывает результаты плодотворных тренировок.

Так, красотка позировала на улице в крохотном красном белье. Кружево натянулось на огромных прелестях, при этом лоскутки держались на очень тонких полосочках ткани, что придавала еще больше пикантности образу.

От груди красотки нельзя было оторваться, такое белье очень откровенное, что не смущало знаменитость, и вообще - красотка обжигает.

Звезда также надела маленькие трусики на плотных резиночках. Резинки оплели бедра, даже запрыгнув на упругий животик.

Модель расставила ножки, прикрывшись большим черным веером. Она закинула волосы набок и пристально смотрела в камеру.Красивый макияж и украшения отлично дополнили образ, подчеркивая красоту знаменитости.

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