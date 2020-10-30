Американская фитнес-модель Ана Чери показала подкачанные ягодицы на прогулке

Ана прославилась благодаря жарким кадрам на тренировках, которые проводила в зале едва ли не каждый день. Чтобы разнообразить свой контент в Инстаграм, девушка также начала показывать свое тело после занятий. При этом Чери не перестает подчеркивать: она ненавидит диеты, потому считает, что спорт может сделать ее лучше, а отказ от еды – нет.

Не так давно, в прошлом году Чери рассказала, что открывает свой магазин спортивной одежды и теперь девушка не только хвалится тренировками, но и все чаще показывает фото в своих костюмах. Так как спортсменке нравится делать акцент на ягодицах, на очередном фото она повернулась спиной к камере.

Повернувшись чуть боком, девушке также удалось подчеркнуть тонкую талию и подтянутые бедра в светлых велосипедках и таком же топике.

«Вы получаете то, ради чего работаете, а не то, чего желаете. 💪🏼🙌🏼 @ cheri_fit Ты видишь это!!», - пишет Ана под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Спортивная богиня; Блин, я люблю тебя 🤗💕💖; Великолепно 👍😮😮😍; прекрасная девочка и завораживает !!; люблю вас; Очень мило ..😘😘🌷; Красивая фигура 😍; Люблю все, что ты делаешь, не могу дождаться, чтобы купить мой набор !!; Этот цвет слишком идеален 💙💙💙; Я влюблен 😄🌹💕; Райская мечта; 👍👌 Красиво подогнанное тело. Все твои формы идеальны; Так идеально 👌😍😍; По-прежнему самое горячее тело на планете; фантастическое пышное восхитительное тело !! 😋».

Ранее мы писали, что фитнес-красотка гордится своей фигурой и подчеркивает, что она против диет. Несмотря на то, что некоторые критикуют в Инстаграм ее фигуру, Ана не обращает на это внимание и продолжает заниматься в привычном режиме. Так как девушка любит себя, она зачастую снимается в белье или откровенных костюмах в специальных фотосессиях.

Ана подчеркивает достоинства каждый раз по-разному, используя всевозможную обстановку, украшения, смены имиджа и даже косплеит некоторых супергероинь (Супер-женщина, женщина кошка и другие). В этот раз девушка подразнила видом в прозрачной накидке и черно-сером белье. Она придала своему образу дерзости благодаря сетчатой накидке, поэтому акценттировала на ней внимание:

«Надеюсь, у вас был хороший день.Люблю этот топ для жаркой погоды, он такой свежий 😋Слава богу, в ближайшие несколько дней погода чуть остынет, а потом станет жарко как раз к выходным 🙌🏼» - написала Ана под постом.

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