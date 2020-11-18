Известная фитнес-модель Николь Амато в тесном топике показала грудь без белья

Красотка уже давно завоевала популярность публики, благодаря своим откровенным фото и видео, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу модели подписаны 670 тысяч человек.

Стоит отметить, что Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Она подписала контракт с международным агентством Ford Agency, поэтому теперь активно принимает участие и в европейских съемках.

В одних из последних сторис Амато позировала в кабинете у косметолога. Она лежала на кушетке, выпятив свои большие формы в узком топике. При этом на голове у модели была кепка.

Бюст смотрелся очень завораживающе в столь тесной одежде, так и хочется крикнуть: "Огонь!".

В другом стори модель уже сидела в машине. Николь смотрела в камеру, снова демонстрируя грудь в топике. Губы были пухлыми, а взгляд дерзким.

В машине звезда сообщила, что отправляется к своему врачу, ведь она чувствует сильные боли в позвоночнике.

Кадры не собрали ни одного комментария в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Николь Амато решила показать, как купается в бассейне, примерив на себя жаркий образ. Звезда надела парик с розовым оттенком волос. Аккуратная прическа смотрелась на Амато просто шикарно.

Также звезда была в крохотном зеленом бикини, которое практически ничего не прикрывало.

Напомним, Николь Амато для жарких съемок выбрала рубашку для сна с пикантным вырезом.

Модель специально приподнимала роскошный бюст, сжимая его в ладонях. При этом огромные прелести едва ли не вываливались из смелого декольте, что нравилось знаменитости.

Напомним, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин

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