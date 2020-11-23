Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как тренируется на стадионе в соблазнительном костюме

Спортсменка поделилась новым сочным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Бех-Романчук запечатлена на стадионе на фоне заката солнца. Спортсменка бодро шагает по полю, улыбаясь на камеру. Для тренировки она выбрала простой спортивный костюм в виде розового топа и очень коротких шортиков, которые оставляют ее ягодицы полностью открытыми.

Такой наряд наглядно демонстрирует отменную фигуру легкоатлетки, которая много времени проводит за тренировками. Судя по всему, Марина и сама довольна результатом.

«Наслаждаюсь этой красивой вечерней сессией», - подписала кадр спортсменка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Красотка!», «Позитивная», «Отличный вид», «Красиво», «Совершенно потрясающе», «Ты выглядишь так, будто тебе это очень нравится, и ты выглядишь очень красиво», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Бех-Романчук засветила мускулистые ноги во время поездки по Европе.

Как известно, 25-летняя Марина Бех-Романчук прославилась на всю страну своими победами и спортивным духом. Девушка не раз представляла Украину на международных соревнованиях и продолжает это делать.

В этот раз Бех-Романчук отправилась в путешествие по Европе и выложила красивые снимки, сделанные в столице Германии – Берлине.

Напомним, Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами в мини-шортах, аппетитный ракурс: «Я так счастлива…».

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук в маечке восхитила рельефами, показав лучший ракурс: "Вызываешь восторг".

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук показала божественное тело во всей красе, пресс впечатляет: "Полна энергии".