Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя и рассказала о времени

На фото Бех позировала в шортах, майке и голубых кроссовках. Красотка показалась на беговой дорожке, а образ дополнила часами на руке. Волосы у Марины были собраны в косу, которую Романчук взяла одной рукой. Девушка улыбалась и демонстрировала упругое тело на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Время до вечернего сеанса", - подписала красотка фото и добавила, что в этот момент было 16.27.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была выброшена в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Лучшая в Украине, вызываешь восторг".

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала невероятные кадры своих тренировок.

Так, Марина показала, как прыгает через барьер. На ней были одеты черные спортивные шортики и короткий топ, которые демонтрировали мускулистую и подтянутую фигуру красотки.

«На этот раз чуть выше 🤞🏼 Мне это нравится 😌», - написала спортсменка под кадром.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук вынырнула из бассейна, сверкая "подружками" в бикини

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук восхитила стальным прессом в крохотном топе, кадры идеала

Также Politeka сообщала, что фигуристая Бех-Романчук устроилась на полу и козырнула накачанными «булочками»



