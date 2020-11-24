Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

На фото Бех позировала в кроссовках, шортиках и белом топе. Романчук для занятий надела перчатки, а волосы собрала в хвост. Девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя рельефную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тренировка в спортзале", - подписала фотографию Марина.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Загляденье, вершила упругости".

Сообщалось, что знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как тренируется на стадионе в соблазнительном костюме.

На фото Бех-Романчук запечатлена на стадионе на фоне заката солнца. Спортсменка бодро шагает по полю, улыбаясь на камеру. Для тренировки она выбрала простой спортивный костюм в виде розового топа и очень коротких шортиков, которые оставляют ее ягодицы полностью открытыми.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Красотка!», «Позитивная», «Отличный вид», «Красиво», «Совершенно потрясающе», «Ты выглядишь так, будто тебе это очень нравится, и ты выглядишь очень красиво», - пишут люди.

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Марина Бех-Романчук нарядилась в яркую форму, выкрашенную в патриотичные сине-желтые цвета, экстремально короткие шорты нисколько не скрыли мусклистые ноги и подчеркнули упругие ягодицы.

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