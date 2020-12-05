Звездные братья и сестры часто остаются в тени своих знаменитых родственников, однако отношения с близкими все равно остаются теплыми

Politeka.net узнавала, как выглядят братья и сестры известных звезд.

У Анджелины Джоли есть родной брат Джеймс Хейвен. В ранние годы актриса поражала публику слишком теплыми отношениями с родственником.

У Веры Брежневой три сестры, с которыми она очень близка. Певица не раз рассказывала, что росла в бедной многодетной семье, где царило полное взаимопонимание.

Российская актриса Кристина Асмус тоже выросла с тремя сестрами. Актриса, как и Брежнева, с ужасом вспоминает бедное детство.

А вот у Ольги Бузовой есть младшая сестра-копия. Анна недавно перенесла инсульт, что повергло в шок ее старшую сестру.

У украинской телеведущей Ольги Фреймут есть брат Артур и сестра Юлия. Семья Ольги, по ее признанию, всегда была образцовая.

У певицы Тины Кароль есть старший брат Станислав. Он женат на сестре актрисы Ирмы Витковской.

Светлана Лобода очень близка со своей сестрой Ксенией. Кстати, она сильно похожа на нее. Девушки много времени проводят вместе.

А вот сестра Наташи Королевой, которая раньше была известной певицей Русей, после ряда проблем в личной жизни исчезла со сцены.

Напомним, что скандальная Ольга Фреймут откровенно поведала о синдроме, который мешает ей жить: "Произошел надрыв и я превратилась в...".

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