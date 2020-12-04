Актриса Кристина Асмус вызвала ажиотаж свежими фото и откровением о диких испытаниях, которые перенесла

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала серию снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как проходили съемки фильма "Булки" с ее участием.

На одних кадрах героиня Асмус предстала в свадебном платье родом из 90-х и с зареванным видом. Девушка хлестала вино прям из бутылки, изображая некую трагедию, произошедшую у нее в жизни.

На других - Асмус показала себя с ребятами из съемочной группы. Еще на одном фото актриса устало улыбалась, закутавшись в бордовый халатик.

"Драки?? Погони в тропиках? 😳 Впервые ездить на мопеде, ещё и переезжая железную дорогу? Жёстко отравиться на острове? 🥵 16 часов подряд на изнуряющей жаре в зимнем пуховике и сапогах с мехом? Начинать рабочий день около 4 утра? 🙈 Ночью разгуливать в купальнике на улице в мороз -2?! Быть полностью искусанной насекомыми и «спокойно» работать? 😭 Падать в бассейн оттого, что тебя толкнули??? ДА!!!! Если это съёмки фильма «БУЛКИ»!!! 🤪💥

Мы сняли московский блок, спустя 8 месяцев после съёмок на Шри-Ланке!! 🤟🏻

Теперь ждём, когда откроются границы, чтобы доснять кино! 🎬", - поделилась эмоциями Асмус.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"А тебе идёт такой надрывный образ!)👌"

"Ну ты трудоголик, конечно. Молодец 👍 Вот умничка 😉💐♥️"

"🔥 Вот это незабываемое приключение👍👍👍 Уже хочется посмотреть ❤️🤗✌️"

"Вы всегда такие крайности пишете, будто ждете похвалы какой-то 🤨"

"Как-то неприлично сказать ждём ваш фильм "Булки " должен быть интересным 😃😄"

Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровения звезды.

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