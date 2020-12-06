Карантин карантином, а жизнь продолжается. Несмотря на риск, многие звезды в 2020-м году стали счастливыми родителями, вызывая восторг у публики

Этот год ознаменовался не только негативными моментами, но и радостными событиями. Politeka.net решила показать новоиспеченных отцов и мамочек, а также их крошек.

Так, пополнением в семье порадовали 35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених Орландо Блум (пара помолвлена, но не расписана). 27 августа артистка родила девочку, которую назвали Дэйзи Дав Блум. Для Кэти это первый ребенок, а вот у Орландо уже есть сын Флинн - от трехлетнего брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр.

"Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум! Мы знаем, что нам повезло, и не у всех могут быть такие легкие роды, как у нас", - делился счастливым моментом Блум в своем Инстаграм.

Актер также показал их первое семейное фото: правда, состоящее только из рук. Родители держали дочку за крохотный кулачок.

"Дейзиии!!!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!! ❤️❤️❤️ и любви к маме и папе"; "Ура!!! Поздравления, так счастливы за вас, ребята ❤️❤️❤️"; "Так рада за вас обоих! ❤️ Добро пожаловать в мир, маленькая Дейзи 🌼"; "Поздравляю! Вы даже не представляете, как я счастлив, я так сильно вас люблю, ребята, вы заслуживаете лучшего во вселенной ♥", - комментировали фанаты Блума и Перри.

Также с рождением ребенка можно поздравить 37-летнюю украинскую певицу Джамалу. Это уже второй малыш в их семье с финансистом Бекиром Сулеймановым.

Партнерские роды прошли в частной клинике в Киеве 19 июня. Мальчика назвали Селим-Гирай.

«Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бенд! Мой второй принц — Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19 июня родился пунктуальный малыш. (По статистике, входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время)», — поделилась радостью Джамала, сопроводив пост трогательными снимками.

Звезда частенько выставляет семейные фото, правда, держит Селима таким образом, чтобы не было видно его лица.

"Урааааа, подвиг совершила. Все мы женщины рожаем славных деток"; "Какие вы все красивенные, счастливые и гармоничные! Здоровье крохе, спокойных ночей родителям) Берегите друг друга и Божьей вам защиты! Глаз радуется за вас) 💥😘", - отреагировали фанаты.

2020-й оказался оказался удивительным годом и для 75-летнего писателя-юмориста Евгения Петросяна, ставшего молодым папочкой, как бы странно это не звучало.

Так, наследника артисту подарила его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова.

Паре удавалось скрывать рождение малыша более полугода. В СМИ писали, что роды прошли в одной из клиник в ОАЭ - маленький Ваган Евгеньевич появился на свет 13 марта.

О счастливом событии гордый отец заявил во всеуслышание только 16 сентября, когда впервые выставил совместное фото с сыном.

"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!", - подписал снимок юморист.

"Обалдеть, как на Таню похож!"; "как легко и просто у звезд, раз и сын,😂поздравляю"; "🌷Жизнь только начинается!!!"; "Тьфу-тьфу, какой хорошенький!!!👍"; "Сладенький какой.👍", - комментировали пользователи Сети.

Также во второй раз мамой в этом году стала украинский хореограф, звезда проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева (у них с мужем Иваном Хомячуком уже есть 5-летняя дочка Валерия).

32-летняя девушка родила сыночка Доминика 11 октября. Малыш появился на свет в частном роддоме. Счастливая мама уже на второй день показала в Instagram первые кадры с новорожденным ребенком. На одном из них Илона держит крохотную ручку.

Малыш появился на свет весом 3040 кг и ростом 52 см.

"Как же вкусно пахнет этот малыш😍,так и хочется его скушать😄. Я так долго скучала за этим молочным сладким запахом🙏 Помню, когда Рия уже выросла из грудного возраста, я доставала из шкафчика ее вещи/пеленки и вкушала аромат😃👌 словно «Парфюмер»🤣😱😅", - делилась эмоциями молодая мамочка в Инстаграм.

А совсем недавно счастье заглянуло в семью российского певца Владимира Преснякова. В свои 52 года артист стал отцом в третий раз. Мальчик, которого назвали Ваней, появился на свет 23 октября.

В Сеть попало трогательное фото - момент первых объятий отца с новорожденным сыном. Пресняков даже уронил скупую мужскую слезу.

Матерью мальчика является певица Наталья Подольская, на которой Владимир женат вот уже 10 лет. Пара воспитывает старшего сына - пятилетнего Артема. Также у Владимира есть сын от бывшей супруги Кристины Орбакайте - Никита, молодому человеку уже 29 и у него есть собственная семья, правда, сделать отца дедушкой он еще не удосужился.

"Причёски одинаковые"; "Внуков пора нянчить"; "Мужские слёзы это редкость. Они раскрывают истинные чувства… фото очень позитивное. Здоровья маме и малышу🤗"; "Какое счастье. Давайте третьего ребёнка, девочку"; "Да, немолодой. Но всё есть, чтобы воспитать и вывести в люди ребёнка", - комментировали пользователи.

Напомним, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень..."

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