Британская певица и модель Луа Липа порадовала поклонников очередной порцией красоты

На своей странице в Инстаграм 25-летняя красотка опубликовала несколько студийных фото, передает Politeka.net.

На снимках она предстала в черном укороченном топе на тонких бретельках, больше напоминающим корсет, такого же цвета широких длинных брюках с оригинальной шнуровкой-поясом, и остроносых туфлях-лодочках.

Из аксессуаров на певице – неброская цепочка с подвеской, кольца и сережки. Дополняет образ идеальный макияж. Особенно визажист подчеркнул губы модели, подобрав помаду, которая отлично гармонировала с загоревшей кожей. На фото звезда получилась просто идеальной.

Не прошло и получаса, как публикация собрала свыше 480 тысяч лайков, а поклонники на разных языках написали массу комплиментов и оставили бесконечное количество эмодзи.

Всего на страницу артистки подписано свыше 56 миллионов человек по всему миру.

Отметим, что многие считают, что Дуа Липа – это творческий псевдоним певицы. Однако это не так, поскольку артистка выступает под своим собственным именем.

Несмотря на свой молодой возраст, она уже добилась невероятных высот в шоу-бизнесе. Так, в 2019 году на церемонии премии «Грэмми» ей вручили сразу две статуэтки — в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшая танцевальная запись».

Новым направлением, которое начала осваивать Дуа Липа в 2020 году, стал выпуск коллекции бикини с ее портретом.

Что касается личной жизни певицы, то летом 2019 года в Сети появилась официальная информация о романе Липы и Анвара Хадида. Брат Джиджи Хадид и Беллы Хадид занимается модельным бизнесом. Он на 4 года младше своей избранницы. Пара появилась на красной дорожке фестиваля British Summer Time в Лондоне.

Напомним, страстная Дуа Липа в прозрачном наряде не смогла скрыть всю свою красоту.

Также Politeka сообщала, что страстная Дуа Липа продемонстрировала идеальное тело, эффектно расставив ноги.

А еще Politeka писала, что шаловливая Дуа Липа эффектно продемонстрировала молодое тело, прижавшись к стене.