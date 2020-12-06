Российский комик Гарик Харламов озадачил сеть очередной выходкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал пародию на фильм «Киборг-убийца». Комик сидел на диване под озвучку старого фильма, снятого Джеймсом Камероном. После он поднес к своему лицу игрушечную фигурку Халка Хогана и широко открыл рот, имитируя крик.

«Наконец-то поработал с великим режиссером. К сожалению из-за пандемии бюджет был очень маленький (в районе 7 долларов), поэтому на полный метр этот фильм не потянул», - пошутил Харламов, добавив, что это и есть весь фильм.

В комментариях стали шутить над детскими шалостями разведенного Харламова. Некоторые предположили, что у комика слишком много свободного времени, от чего ему очень скучно.

"Старик Асмус всегда славился искрометными шутками", «Оскара ему!! В президенты этого парня», «Озвучка огонь!!! Прямо детство вспомнил», «Женись уже», «Гениально, лучший комедийный блокбастер этого дня», «Совсем скучно на пандемии», «Классный фильм, душевный, главное, жизненный», «Требуем продолжения», «Трава убойная», - пишут пользователи сети.

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