Появились подробности очередного успеха Меган Маркл
Об этом пишет британское издание Express.
Дело в том, что экс-герцогиню Меган Маркл признали самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа.
Таким вопросом, Меган Маркл в очередной раз удалось заткнуть за пояс свою соперницу Кейт Миддлтон. Любобытно, что даже бегство из дворца и переезд в США существенно не повлияли на популярность герцогини Сассекской.
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Рейтинг самых влиятельных знаменитостей был составлен компанией Lookfantastic, которая занимается распространением косметики. Одно из топ мест получила именно Меган Маркл, а в поисковике о ее макияже спрашивали почти 11 тысяч раз.
Что касается Кейт Миддлтон, то в этот раз она осталась позади Меган Маркл, поскольку запросы, связанные с ней, появлялись в гугле лишь 9 тысяч раз.
Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон при королевском дворе.
Выяснилось, что герцогиня Кембриджская уже 9 лет ждет почетного приглашения, которое ее невестка, Меган Маркл, получила через две недели после свадьбы с принцем Гарри.
Напомним, Принц Уильям поразил реакцией на поведение Меган Маркл
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