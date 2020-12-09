Телеведущая из "Орла и решки" и блогерша Настя Ивлеева все никак не уймется с экспериментами со своей внешностью

Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала во всей красе длинную копну волос (до этого у блондинки Насти была короткая стрижка).

Девушка начесала наперед "гордость", натянув вязаную шапочку с забавным декором. Ивлеева посмотрела в камеру исподлобья, как бы ожидая, как отреагирует публика на ее метаморфозы.

"длинные and распущенные волосы вообще сколько раз на дню расчесываются?!", - взмолилась о помощи блогерша, которая, видимо, уже успела замучиться с новой прической.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, гадая, Настя нарастила копну или это все же парик:

"Тебе очень идут длинные😻 не планировала отрастить волосы?🥺" - "по-моему она их нарастила 🤷🏻‍♀️🙄" - "Настя недавно сказала, что теперь отращивает волосы)"

"Либо миллион раз, либо приходится мириться и жить с колтунами😂"

"Это парик?" - "конечно, у неё же свои короткие, и нарастила бы она их вряд ли бы" - "думаю все таки она нарастила, а там посмотрим😉"

"И так и так хорошо👌🔥"

"Как же тебе так идёт👍😍"

"Вай красавица😍"

"вы там че, все в одном магазине париков закупаетесь) как примутся одно и тоже все делать 😑"

"Столько же раз, сколько ты не можешь определиться блонд или тёмненькая 😂"

"Идёт тебе, женственная"

"Миллиард +- млн . Длинные волосы это жопа"

До этого Ивлеева изумила фанатов, появившись на фото в Инстаграм с длинными темными волосами.

На кадрах девушка позировала в теплой куртке пестрой расцветки, черной вязаной шапочке и высоких ботинках на шнуровке.

"Крутяк с таким цветом и длиной/массой волос"; "Не сдержалась... и стала Готкой" - "черный парик не показатель что гот😆"; "тебе очень идёт с тёмными волосами 😼😍"; "А что, Дуа Липа перекрасилась?"; "Обожаю тёмненьких ❤️😍😍", - писали ей в комментариях.

Напомним, что Настя Ивлеева удивила "обезумевшим" лицом, неожиданное видео: "Чуть кофе не подавилась...".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.