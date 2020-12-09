Телеведущая из "Орла и решки" и блогерша Настя Ивлеева все никак не уймется с экспериментами со своей внешностью
Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала во всей красе длинную копну волос (до этого у блондинки Насти была короткая стрижка).
Девушка начесала наперед "гордость", натянув вязаную шапочку с забавным декором. Ивлеева посмотрела в камеру исподлобья, как бы ожидая, как отреагирует публика на ее метаморфозы.
"длинные and распущенные волосы вообще сколько раз на дню расчесываются?!", - взмолилась о помощи блогерша, которая, видимо, уже успела замучиться с новой прической.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, гадая, Настя нарастила копну или это все же парик:
Каменских без штанов и стыда дала жару на парковке: «Ого, ляхи»
"Зачем вам Мишина, голубки?": фаворитов "Холостячки" застукали вдвоем, неожиданные кадры
Шторм обрушился на Одессу, стихия смывает все на своем пути: невероятные кадры
Беда произошла с новой женой Остапчука, в дом звезд прибыла скорая помощь: кадры с места события
"Тебе очень идут длинные😻 не планировала отрастить волосы?🥺" - "по-моему она их нарастила 🤷🏻♀️🙄" - "Настя недавно сказала, что теперь отращивает волосы)"
"Либо миллион раз, либо приходится мириться и жить с колтунами😂"
"Это парик?" - "конечно, у неё же свои короткие, и нарастила бы она их вряд ли бы" - "думаю все таки она нарастила, а там посмотрим😉"
"И так и так хорошо👌🔥"
"Как же тебе так идёт👍😍"
"Вай красавица😍"
"вы там че, все в одном магазине париков закупаетесь) как примутся одно и тоже все делать 😑"
"Столько же раз, сколько ты не можешь определиться блонд или тёмненькая 😂"
"Идёт тебе, женственная"
"Миллиард +- млн . Длинные волосы это жопа"
До этого Ивлеева изумила фанатов, появившись на фото в Инстаграм с длинными темными волосами.
На кадрах девушка позировала в теплой куртке пестрой расцветки, черной вязаной шапочке и высоких ботинках на шнуровке.
"Крутяк с таким цветом и длиной/массой волос"; "Не сдержалась... и стала Готкой" - "черный парик не показатель что гот😆"; "тебе очень идёт с тёмными волосами 😼😍"; "А что, Дуа Липа перекрасилась?"; "Обожаю тёмненьких ❤️😍😍", - писали ей в комментариях.
Напомним, что Настя Ивлеева удивила "обезумевшим" лицом, неожиданное видео: "Чуть кофе не подавилась...".
Также Politeka писала, что Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.