Российский боксер Артур Бетербиев посчитал незаслуженным поражение от украинского Александра Усика



Их поединок на Олимпийских играх-2012, которые прошли в Лондоне, закончился победой украинского спортсмена, передает isport.ua.

"Это был новая весовая категория для меня. Я ведь тогда перешел в 91 кг, а весил при этом всего 84 кг, то есть у меня недовес был. А он уже тогда в тяжелом весе гонял. Усик - хороший боксер, но я не согласен с результатом нашего боя", - заявил россиянин.

По его словам, судьи поединка ошиблись в подсчете баллов.

"Я не согласен с тем судейским решением, даже не знаю, как они там считали. Мы и до Олимпиады встречались - на чемпионате мира 2011 года. А еще раньше я победил его в 81 кг во время матчевой встречи в Калининграде", - пояснил Бетербиев.

Стоит отметить, что боксировали она сначала на чемпионате мира-2011, а потом Олимпийских игр-2012. Усик дважды побеждал Бетербиева, и оба раза с одинаковым счетом 17:13.

Ранее мы сообщали, что украинский боксер Иван Редкач ответил на обвинение со стороны своего коллеги Александра Усика в лицемерии.

В одном из своих последних интервью, Александр Усик заявил, что со стороны украинцев болеть за Лопеса в бою против Василия Ломаченко было лицемерием.

С таким мнением не согласился Иван Редкач. По его словам, за кого болеть - это дело каждого, и в этом нет ничего плохого.

Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.