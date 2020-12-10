Погода в Украине 10 декабря сразит переменами и температурными качелями, удивлены даже синоптики
Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.
Так, на западной Украине сегодня будут сильные дожди с мокрым снегом. Декабрь здесь «обрадует» граждан 1-7 градусами тепла днем, которые ночью опустятся до +1-3 градусов.
Немного прохладнее сегодня ожидается на севере Украины – от +1 до -1 градуса по Цельсию. Дожди со снегом пройдут в Киевский и Житомирской областях. В Чернигове и Сумах синоптики прогнозируют облачность. После захода солнца ожидается резкое похолодание: от -3 до -9 со знаком «минус».
Жителей Киева и пригорода сегодня испытают мокрым снегом с дождем. На улице будет от -1 до +1 градуса по Цельсию. А вот после захода солнца будет около -5-7 мороза.
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Центральную Украину сегодня ждут локальные дожди с мокрым снегом, которые «обойдут стороной» Днепропетровскую и Запорожскую области. Столбик термометра покажет от -1 до +5 тепла. Ближе к вечеру похолодает до -1-6 со знаком «минус».
Прибрежные районы сегодня зальет минимально, а Херсон и вовсе «отделается» тучами. Синоптики прогнозируют от 3 до 9 градусов тепла днем, а ночью около -2+3 по Цельсию.
На востоке Украины сегодня ожидается солнце и около 0-2 градусов мороза днем. Вечером похолодает до -5-9 со знаком «минус».
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