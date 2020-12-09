Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» соблазнила фигурой, примеряв экстра-мини
Как рассказывает Politeka, соответствующей фотографией знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.
«Баунти», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует в розовой кофте и мини-юбке. Красотка решила эффектно присев и засветив на камеру тату на ноге.
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«Ох, этот взгляд, прямо в душу смотришь!», «такая фигура, Настя, я балдею», «красотка», «Смотря на эту фотку вспоминается решка, года так 2017-2018», «вот это пушка», «конфетка», «ну икона, честное слово», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева взгрустнула и решилась на отчаянный шаг
Красотка опубликовала фото, сделанное в машине. Ивлеева была в черном парике. Последние несколько дней она ходит с длинными черными волосами. Сверху парик был зафиксирован модной шапкой. Девушка подперла голову рукой и задумалась.
«Думаю не пить до нг», - подписала фото звезда.
В комментариях над Настей стали смеяться, так как такое решение мало похоже на правду. Но нашлись и те, кто поддержал телеведущую, пообещав присоединиться к ее вызову. Кроме этого, нашлись поклонники, которые стали отговаривать Настю от этого.
Напомним, что Настя Ивлеева пошалили с горячей подружкой на улице: "Какие же вы...".
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