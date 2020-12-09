Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» соблазнила фигурой, примеряв экстра-мини

Как рассказывает Politeka, соответствующей фотографией знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

«Баунти», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует в розовой кофте и мини-юбке. Красотка решила эффектно присев и засветив на камеру тату на ноге.

«Ох, этот взгляд, прямо в душу смотришь!», «такая фигура, Настя, я балдею», «красотка», «Смотря на эту фотку вспоминается решка, года так 2017-2018», «вот это пушка», «конфетка», «ну икона, честное слово», - пишут ее поклонники.

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Красотка опубликовала фото, сделанное в машине. Ивлеева была в черном парике. Последние несколько дней она ходит с длинными черными волосами. Сверху парик был зафиксирован модной шапкой. Девушка подперла голову рукой и задумалась.

«Думаю не пить до нг», - подписала фото звезда.

В комментариях над Настей стали смеяться, так как такое решение мало похоже на правду. Но нашлись и те, кто поддержал телеведущую, пообещав присоединиться к ее вызову. Кроме этого, нашлись поклонники, которые стали отговаривать Настю от этого.

Напомним, что Настя Ивлеева пошалили с горячей подружкой на улице: "Какие же вы...".

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