Во Львове робот Da Vinci впервые прооперировал человека в коммунальной больнице
50-летний мужчина поступил в городскую больницу скорой помощи из Бродов с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение и в критическом состоянии. Медики решили использовать роботизированную систему, чтобы спасти ему жизнь.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
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Врачи уточнили в Facebook, что часть желудка через отверстие в диафрагме сместилась из брюшной полости в грудную, вызывая изжогу, боли при глотании и кровотечение. Условный "клапан" между пищеводом и желудком отсутствовал.
Таким образом с помощью этих современных специальных систем команда хирургов переместила часть желудка, заходила в грудную полость, смещая его в брюшную полость. При этом они сформировали новый "клапан", без которого невозможно восстановить правильную работу органов и систем.
Отмечается, что операция длилась около шести часов. Все это время хирург находился в нескольких метрах от пациента.
По словам Садового, это стало большим прорывом для хирургии Львова и Украины, поскольку ранее такие операции выполняли только частные больницы.
"Это — фантастика! Все сделано без всякого разреза, только через проколы. Во Львове оперирует робот! Это наша новая реальность!" — подчеркнул он.
Пользователи сети не смогли сдержать своего восхищения и писали под постами восторженніе комментарии:
"Вся команда - молодцы! Дальнейших успехов и развития!", "Дай бог вам здоровья и сил в работе!", "Какие вы молодцы! Для меня это фантастика!)", "До чего дошел прогресс .... до невиданных чудес", "Искренняя благодарность за ваш труд".
Напомним, в больнице Чернигова сложилась катастрофическая ситуация.
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